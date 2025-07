West Nile altri due casi in Italia L’esperto | Ecco come difendersi evitate questi errori

Con l’arrivo della stagione calda e la crescita della popolazione di zanzare in molte aree italiane, tornano anche i timori legati alla diffusione del virus West Nile, un’infezione trasmessa da punture di zanzare infette. Il fenomeno non è nuovo nel nostro Paese, dove il virus è ormai considerato endemico da oltre quindici anni, ma la sua presenza resta motivo di attenzione soprattutto nei mesi estivi, quando le condizioni climatiche favoriscono la riproduzione massiccia dell’insetto. L’acqua stagnante, anche in piccole quantitĂ , può diventare un pericoloso focolaio: bastano pochi centimetri in un sottovaso, un tappo di bottiglia o una grondaia ostruita per creare le condizioni ideali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - West Nile, altri due casi in Italia. L’esperto: “Ecco come difendersi, evitate questi errori”

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione piĂą colpita

Aumentano i casi di West Nile, 9 ricoverati in Campania; Virus West Nile, 1.246 casi accertati in Italia in 10 anni; West Nile, morto un uomo di 86 anni all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina: è la terza vittima nel Lazio.

West Nile, l'esperto: «Casi gravi molto rari, ma in presenza di febbre alta o sintomi neurologici bisogna andare in ospedale» - Bambino Gesù): «West Nile non passa da uomo a uomo perché il virus ha una trasmissibilità non fortissima, al contrario di Sars- msn.com scrive

West Nile in Italia, la mappa dei contagi: l’elenco delle province più colpite - Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, sono 24 le province italiane con dimostrata circolazione del virus West Nile, divise ... Lo riporta fanpage.it