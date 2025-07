West Nile altre due vittime in Campania | Sono tutti pazienti fragili

West Nile, si registrano altri due decessi in Campania che portano a cinque il triste conteggio dell?infezione trasmessa dalla zanzara comune nel 2025 su circa 30 infezioni finora contate. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - West Nile, altre due vittime in Campania: «Sono tutti pazienti fragili»

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

West Nile, altri 2 morti in Campania. De Luca contro una dirigente del ministero - Un uomo di 72 anni di Maddaloni e uno di 76 di Grazzanise sono morti per infezione da West Nile nell’ ospedale di Caserta, dove erano ricoverati. ilfattoquotidiano.it scrive