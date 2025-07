West Nile a Colico primo caso alle porte della provincia di Sondrio

Il virus West Nile è stato rilevato per la prima volta alle porte della provincia di Sondrio, precisamente a Colico, in provincia di Lecco. A confermarlo è l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, che ha individuato la presenza del virus in esemplari di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: provincia - west - nile - colico

West Nile: morta una donna di 82 anni nel Lazio. Ci sono altri 6 casi confermati e tutti in provincia di Latina - Una donna di 82 anni è deceduta all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, in provincia di Latina, per il virus West Nile.

Virus West Nile, muore una donna in provincia di Latina - Si chiama virus del Nilo occidentale e viene trasmesso dalla zanzara originaria di quella zona. Le complicanze di una sua puntura sono state la causa della morte di una donna di 82 anni originaria di Nerola, in provincia di Roma.

West Nile, l?incubo nel Lazio parte da Latina: tutti i contagi nella stessa provincia, sette casi e una vittima. A rischio anche gli animali - Il virus West Nile fa paura anche nel Lazio. Dopo i 460 casi e i 20 decessi registrati in tutta Italia nel 2024, il 2025 si apre con una nuova ondata di contagi.

West Nile virus a Colico: primo caso di contagio in provincia di Lecco; West Nile a Colico, primo caso alle porte della provincia di Sondrio; Colico: trovato il virus West Nile in esemplari di uccelli. Scattano le restrizioni.

West Nile: positività a Colico, scattano le restrizioni anche a Lecco - È stato confermato un caso di positività al West Nile Virus (WNV) in un uccello selvatico nel comune di Colico, in provincia di Lecco. Secondo primalavaltellina.it