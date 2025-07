Weah via dalla Juve? Intercettato l’agente dalle parti della Continassa cosa ha risposto sul futuro dell’esterno americano – VIDEO

Weah lascia la Juve? È stato intercettato l’agente dalle parti della Continassa, cosa ha risposto sul futuro dell’esterno bianconero – VIDEO. L’inviato di Sportitalia Giovanni Albanese ha intercettato, all’uscita del J Hotel, l’agente di Timothy Weah, Badou Sambague. Alla sua domanda «No news?», il procuratore dell’americano ha risposto con un « No news », sintomo di quanto la trattativa per la sua cessione sia ancora bloccata. ESCLUSIVA – L’agente di Weah viene intercettato all’uscita dalla Continassa da @GiovaAlbanese e risponde così alla domanda su eventuali novità nella trattativa per la cessione dell’americano?? #sportitalia #juventus pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah via dalla Juve? Intercettato l’agente dalle parti della Continassa, cosa ha risposto sul futuro dell’esterno americano – VIDEO

