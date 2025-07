Weah Marsiglia | la mossa dei francesi cambia tutto! Ora può rompersi così il ghiaccio nell’operazione con la Juventus Importanti novità

Weah Marsiglia: i francesi provano a rompere il ghiaccio nell'operazione. Ecco la mossa che può cambiare tutto, novità importanti. La diplomazia è al lavoro per sbloccare una trattativa che sembrava congelata. Il futuro di Timothy Weah, dopo giorni di alta tensione e di stallo, potrebbe finalmente tingersi dei colori dell' Olympique Marsiglia. Come riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, i contatti tra il club francese e la Juventus sono ripartiti, con l'OM che, spinto dalla ferrea volontà del giocatore, potrebbe presto presentare un nuovo rilancio. La lealtà di Weah premia il Marsiglia.

Weah Marsiglia, i francesi piombano sull’esterno della Juve! Cosa può succedere dopo la fumata nera col Nottingham Forest - di Redazione JuventusNews24 Weah Marsiglia, i francesi piombano sull’esterno della Juve! Cosa può succedere dopo la fumata nera col Nottingham Forest degli scorsi giorni.

Weah Marsiglia, il club francese fa sul serio! Contatti intensificati con il giocatore della Juve: svelata la richiesta economica dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24 Weah Marsiglia, il club francese fa sul serio: tutti i dettagli sulla trattativa in corso per l’esterno bianconero.

Juventus, Weah al Marsiglia: due pedine di scambio per Tudor - La Juventus sta lavorando sia in entrata che in uscita ed in tal senso attenzione al profilo di Weah.

