Washington chiede il time out tra Serbia e Kosovo, in un momento caratterizzato da nuove tensioni sull’asse Pristina-Belgrado. “Lo stallo politico mette a rischio l’integritĂ delle istituzioni”, è la posizione espressa da un portavoce dell’ambasciata degli Stati Uniti in Kosovo, che va letta in filigrana rispetto a due elementi: la chiusura espressa dal ministro serbo Ivica Dacic sulla ripresa del dialogo tra Belgrado e Pristina (“finchĂ© continua la persecuzione dei serbi in Kosovo”) e il nuovo incontro tra il direttore dell’Ufficio del governo serbo per il Kosovo Petar Petkovic e l’ambasciatore russo in Serbia, Aleksandar Bocan-Harchenko. 🔗 Leggi su Formiche.net

Washington chiede il time out tra Serbia e Kosovo. L'ombra russa e il futuro balcanico