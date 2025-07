Wanda Nara nega di aver diffuso un video intimo di Mauro Icardi | Non sa più di cosa accusarmi

Dopo quello che sembrava un tentativo iniziale di riavvicinamento, ancora non c'è pace tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Negli scorsi giorni, il calciatore aveva accusato la sua ex moglie di aver diffuso un suo video intimo, che le avrebbe inviato nel 2021 nel periodo in cui erano ancora insieme. La replica della showgirl. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Icardi sposa China Suarez e Wanda Nara reagisce male: la dura minaccia - Nonostante il divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara non sia ancora definitivo, il calciatore del Galatasaray ha sorpreso tutti annunciando sui social il suo fidanzamento con China Suarez, l’attrice a cui è legato da appena cinque mesi.

Mauro Icardi e China Suarez verso le nozze? Wanda Nara sbotta: «È un circo. Gli anelli me li compro da sola» - Mauro Icardi fa sul serio con China Suarez. Le storie su Instagram non lasciano spazio a dubbi: la coppia sembrerebbe pronta a fare il grande passo.

VIDEO / Wanda Nara infiamma il web: l’outfit vedo-non vedo fa impazzire i followers - Video bollente pubblicato dalla ex lady Icardi sui social. Ecco la clip pubblicata su Instagram da Wanda Nara

Icardi denuncia Wanda Nara per aver diffuso suo video hot/ Le insinuazioni di Natasha Rey “Ti distruggeranno” - Momento difficile per Mauro Icardi e l'ex moglie Wanda Nara: l'attaccante avrebbe denunciato la sua ex compagna per aver diffuso un suo video hot ... Segnala ilsussidiario.net

Wanda Nara nega di aver diffuso un video intimo di Mauro Icardi: “Non sa più di cosa accusarmi” - Dopo quello che sembrava un tentativo iniziale di riavvicinamento, ancora non c'è pace tra Wanda Nara e Mauro Icardi ... fanpage.it scrive