Nel mezzo della disputa legale con Mauro Icardi, Wanda Nara ha aperto le porte della sua lussuosa casa di Milano. Dove viveva fino a qualche tempo fa, prima del trasferimento definitivo in Argentina. L’imprenditrice e soubrette ha deciso di mostrare il suo lato più personale, consentendo alle telecamere di esplorare ogni angolo della proprietà esclusiva da lei progettata interamente secondo i suoi gusti. L’attico di Wanda Nara a Milano. Wanda Nara ha approfittato di un recente soggiorno a Milano, città in cui ha vissuto per anni, per girare una puntata speciale di MTV Cribs Italia, il programma dove le celebrity mostrano le loro case e dunque la loro sfera più intima. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Wanda Nara apre la sua casa a Milano: “Ho fatto tutto da sola”. E la collezione di borse fa sognare