Approdare in azzurro oramai è un motivo d’orgoglio per la carriera di un giocatore. Al tempo stesso, le risorse e le necessità della società partenopea non sono illimitate e sono necessarie minuziose valutazioni. Il Napoli è alla ricerca di un esterno d’attacco e ciò è ben noto a tutti. I nomi accostati sono tantissimi, ma per un motivo o per un altro le varie piste presentano difficoltà grandi e difficili da risolvere. In questi casi, però, la volontà dei giocatori coinvolti nei discorsi potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di forza a favore del club Campione d’Italia. Sterling vuole il Napoli, ma le spese d’ingaggio sono eccessive. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Vuole il Napoli”, la volontà è chiara: valutazioni in corso