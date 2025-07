Vuelle il nuovo campionato parte in trasferta Un impatto morbido | si giocherà a Bergamo

Cinquanta giorni all’ora zero. PerchĂ©, il 20 o il 21 di settembre, ancora non si è capito neanche a che ora, prima palla a due con la Vuelle che va in trasferta in quel di Bergamo. Una societĂ e una squadra che ha un solo collegamento con Pesaro: è stata allenata da Giancarlo Sacco, ma un po’ di anni fa. Per il resto si sta parlando di Orzinovi. in trasferta. Un altro collegamento con Pesaro è questo: il nuovo palasport di Bergamo – cinquemila posti – è gestito da una faccia conosciuta in cittĂ , dove ancora vive, perchĂ© è tutto nelle mani di Filippo Colombo che ha mandato avanti il grande palas della Torraccia per diversi anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vuelle, il nuovo campionato parte in trasferta. Un impatto morbido: si giocherĂ a Bergamo

