Voto in condotta via libera del Cdm alla riforma voluta da Valditara | studenti promossi con il 7 con il 6 scatta l’esame di cittadinanza

Dal prossimo anno scolastico il comportamento degli studenti potrebbe contare molto più di prima. Con il via libera definitivo del Consiglio dei ministri di oggi, mercoledì 30 luglio, la riforma della condotta entra pienamente in vigore. La novità principale riguarda chi, alle superiori, riceverà 6 in condotta: non sarà più automaticamente promosso, ma dovrà affrontare un «compito di cittadinanza» a settembre per essere ammesso alla classe successiva. Un vero e proprio esame extra, pensato per valutare la consapevolezza del proprio comportamento e la volontà di migliorare. Valditara: «Il rispetto per le istituzioni è imprescindibile nella scuola italiana».

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi in via definitiva i regolamenti che riformano il voto di condotta e la disciplina della valutazione degli studenti della scuola secondaria, dopo i pareri favorevoli espressi dal Consiglio di Stato.

Dal prossimo anno scolastico saranno ammessi alla classe successiva della scuola secondaria le studentesse e gli studenti che, in sede di scrutinio finale, avranno ottenuto una valutazione superiore a sei decimi.

Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi 30 luglio in via definitiva i regolamenti che riformano il voto di condotta e la disciplina della valutazione degli studenti della Scuola secondaria, dopo i pareri favorevoli espressi dal Consiglio di Stato.

