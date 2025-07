Voltron | Henry Cavill È un sogno secondo Sterling K Brown

Al Comic-Con di San Diego, la star di Voltron, Sterling K. Brown, ha dato ai fan un aggiornamento tanto atteso sul prossimo reboot live-action dell’amata serie animata degli anni ’80. Pur mantenendo il riserbo sui dettagli della trama, Brown non ha potuto fare a meno di anticipare alcuni dettagli intriganti, tra cui il ruolo del suo famoso co-protagonista, Henry Cavill. “È un sogno”, ha detto Sterling K. Brown con un sorriso durante il panel di Paradise. “È tutto quello che dirò”. Ma non si è fermato qui. Descrivendo il film come “sentimentale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

