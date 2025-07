Volo Buenos Aires-Roma torna indietro dopo decollo | pilota si sente male soccorso dal medico del Perugia Calcio

Paura a bordo del volo dell'Aereolinas Argentinas da Buenos Aires a Roma dopo che uno dei piloti ha accusato un malore: ha fatto inversione ed è tornato indietro. A bordo anche il Perugia Calcio: il medico della squadra ha prestato i primi soccorsi e ha tranquillizzato sulle condizioni del comandante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

