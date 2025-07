Volley il Brasile viene messo alle corde dalla Cina | rimonta sofferta e semifinale in Nations League

Doveva essere una passeggiata e invece il Brasile è stato chiamato a una maratona di oltre due ore per avere la meglio sulla Cina nei quarti di finale della Nations League di volley maschile. I verdeoro partivano con tutti i favori del pronostico contro la poco accreditata compagine asiatica, che però si è scatenata di fronte al proprio pubblico di Ningbo (Cina) e ha sognato quello che sarebbe stato uno scalpo clamoroso. I padroni di casa si sono imposti nella lunga serie ai vantaggi del primo set e poi hanno creato diversi grattacapi ai sudamericani nel secondo e nel quarto parziale. Il Brasile ha vinto per 3-1 (29-31; 25-19; 25-16; 25-21) e si è così qualificato alle semifinali della prestigiosa competizione internazionale itinerante: sabato 2 agosto tornerà in campo per fronteggiare la vincente della sfida tra Polonia e Giappone, prevista giovedì 31 luglio (ore 13.

