Volley Francia o Slovenia | chi è meglio per l’Italia nella semifinale di Nations League?

L’Italia si è qualificata alle semifinali della Nations League 2025 di volley maschile, regolando Cuba per 3-1 e meritandosi il diritto di proseguire la propria avventura nella prestigiosa competizione internazionale itinerante. I Campioni del Mondo torneranno in campo sabato 2 agosto (ore 09.00) per fronteggiare la vincente della sfida tra Francia e Slovenia, quarto di finale in programma giovedì 31 luglio (ore 09.00). Quale sarebbe l’avversaria migliore per gli azzurri sul campo di Ningbo (Cina)? Gli ultimi precedenti con i Galletti non sono particolarmente confortanti: ko al tie-break nei quarti della precedente Nations League, sconfitta per 3-0 nella semifinale delle Olimpiadi di Parigi 2024 (i transalpini conquistarono la medaglia d’oro regolando la Polonia con il massimo scarto, il sestetto tricolore si arrese agli USA nella finale per il terzo posto) e battuta d’arresto per 3-1 lo scorso 14 giugno durante la fase preliminare della Nations League. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, Francia o Slovenia: chi è meglio per l’Italia nella semifinale di Nations League?

