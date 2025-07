Volley femminile serie A Omag Mt il presidente Manconi | | Partenza tosta ma che belle sfide

Filtra un discreto ottimismo tra le file della Omag Mt San Giovanni. Il calendario si mostra subito in salita per la Consolini Volley, ma d’altronde si parla di serie A1 ed una neopromossa non può dormire sonni tranquilli con nessuno, tanto vale partire subito con le grandi sfide. E allora ecco che il presidente Stefano Manconi rivela subito una chiave di lettura: "E’ vero che partiamo con Novara e Conegliano in casa, intervallate dalla trasferta di Bergamo, altra big del campionato – dice il presidente –, ma è pur vero che possiamo giocare sul fatto che il campionato comincia ad un mese esatto dai mondiali in Thailandia e magari qualche squadra non avrĂ qualche suo elemento al meglio perchĂ© reduce dalle varie nazionali e dal torneo iridato, e dunque dovremo cercare, soprattutto in casa, di sfruttare al massimo questo vantaggio ed il calore del pubblico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley femminile serie A. Omag Mt, il presidente Manconi:: "Partenza tosta, ma che belle sfide»

In questa notizia si parla di: presidente - volley - serie - omag

Volley Ball San Martino celebra vittorie e saluta il presidente Marani dopo 49 anni - L’ultima giornata di regular season dei campionati è stata una triplice festa per il Volley Ball San Martino che prima ha brindato alla vittoria della Serie B maschile, poi a quella della B2 femminile e infine ha salutato il presidente Verissimo Marani che lascia la guida societaria dopo ben 49 anni di grande impegno.

Volley, il presidente Locanto: "Tre acquisti per la Rossopomodoro" - “L’ottava posizione finale non ci soddisfa, potevamo collocarci tra il terzo e il quinto posto ma abbiamo dovuto fronteggiare parecchie vicissitudini e alcuni episodi non sono stati favorevoli”.

Roberto Intonti nuovo presidente del Volley Ball San Martino: focus sul settore giovanile - Con l’abbandono del presidente Verissimo Marani, dimissionario dopo 49 anni di lavoro costante per la causa del Volley Ball San Martino, la società ha iniziato con il rinnovamento, ufficializzando il nuovo presidente, il 50enne Roberto Intonti.

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa di Consolini Volley Femminile SarĂ il libero temporaneo della Omag-Mt, in attesa del rientro di Sara Panetoni, ancora in fase di recupero post-intervento. Classe 1991, milanese, Giada Cecchetto avev Vai su Facebook

L’Omag-MT San Giovanni in Marignano è Campionessa della Serie A2 Tigotà ! Fabris: “Promozione meritata, frutto di lavoro e passione che contribuisce alla valorizzazione del territorio”; La Consolini Volley San Giovanni in Marignano “trova casa” a Cervia per la stagione di Serie A1; Il volley femminile sogna la serie A1. Ma rischia di traslocare a Pesaro.

Volley femminile serie A. Omag Mt, il presidente Manconi:: "Partenza tosta, ma che belle sfide» - Il calendario si mostra subito in salita per la Consolini Volley, ma d’altronde si parla di serie A1 ed una neopromossa non può dor ... Da msn.com

Volley A1 donne, il presidente della Omag-Mt Manconi: “La Fipav aumenta i i costi di gesione e poi si fa bella per il bilancio in positivo” - san giovanni in marignano francesco barone Il grido d’allarme arriva forte e chiaro. Riporta corriereromagna.it