Volley femminile colpo di mercato per l’Elettromeccanica Angelini | in regia arriva Giulia Galletti

Colpo di mercato per l’Elettromeccanica Angelini Cesena edizione 202526 che annuncia il primo volto totalmente nuovo della stagione: in cabina di regia ecco Giulia Galletti, bolognese classe 1999, l’anno scorso in forza alla Libertas Forlì.Galletti porta con sĂ© un fitto bagaglio di esperienze. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

