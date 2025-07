Voli | Brindisi-Francoforte l’anno prossimo Aeroporti di Puglia

Aeroporti di Puglia comunica che il vettore Discover Airlines, del Gruppo Lufthansa, da Giugno 2026 opererà un bisettimanale tra Brindisi e Francoforte. Il volo opererà , dal 9 giugno al 23 ottobre, ogni martedì e venerdì, con partenza da Francoforte, rispettivamente, alle 10.45 e alle 8.30. La partenza da Brindisi è prevista alle 13.20 (martedì) e alle 11.05 (venerdì). La compagnia Discover Airlines, già presente da alcuni anni su Bari, amplia e rafforza la propria presenza nella nostra regione andando a collegare, in questo caso, un'area di eccellenza per l'industria del turismo pugliese.

Da giugno del prossimo anno, dall'Aeroporto del Salento di Brindisi sarà attivo il nuovo collegamento diretto per Francoforte. A operarlo, dal 9 giugno al 23 ottobre 2026, ogni martedì e venerdì, sarà il vettore Discover Airlines. La partenza dalla città tedesca è

