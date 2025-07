Voglio tornare in Italia | non si presenta all’allenamento è rottura totale col suo club

Il giocatore non si presenta all’allenamento, è rottura totale con il suo club: “Voglio tornare in Italia”. La relazione tra i club e i giocatori che vogliono essere ceduti, non è mai semplice, soprattutto durante il periodo del mercato. L’anno scorso, in Italia, a vivere una situazione complicata è stata l’Atalanta con protagonista Teun Koopmeiners prima e Ademola Lookman poi. Il centrocampista olandese voleva lasciare fortemente alla Dea per accasarsi alla Juventus. Il classe 1998, forte di un accordo giĂ trovato con la Vecchia Signora, un anno fa ha inviato tre certificati medici indicando lo stress quale motivo per non presentarsi a Zingonia. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - “Voglio tornare in Italia”: non si presenta all’allenamento, è rottura totale col suo club

In questa notizia si parla di: italia - club - voglio - tornare

Dzeko, finita l’avventura in Turchia? Un club di Serie A può riportare in Italia l’ex attaccante dell’Inter - di Redazione Dzeko, finita l’avventura in Turchia? Un club di Serie A può riportare in Italia l’ex attaccante dell’Inter.

Van Aarle Juventus, il primo messaggio in bianconero gasa i tifosi: «La fortuna di firmare per il più grande club d’Italia» – FOTO - di Redazione JuventusNews24 Van Aarle Juventus, il primo messaggio in bianconero gasa i tifosi: la FOTO pubblicata dal nuovo acquisto.

Inter, record d’incassi in Italia: Oaktree attende il Mondiale per club - Inter-Barcellona è stata una partita storica, possiamo dirlo. Si è fatto ovviamente un gran parlare del risultato dei due match, con la realizzazione di ben 13 goal, con l’ultimo di Frattesi che ha fatto esplodere di gioia un popolo.

#Kessié vuole tornare in Italia C’è un altro club oltre alla #Juve Vai su X

“Volevo tornare in un grande club in Italia”, Edin Dzeko si è presentato così alla Fiorentina. Gli avreste dato un’altra chance a Roma a questo punto? . #asroma #romanewseu #dzeko #edindzeko #calciomercato Vai su Facebook

“Voglio tornare in Italia”: non si presenta all’allenamento, è rottura totale col suo club; Voglio Tornare Negli Anni 90; Voglio tornare degli anni 90' - Live Music Club - eventi.

Rudi Garcia: 'Voglio tornare in Italia. Sono stato ad un passo..' - L`ex tecnico della Roma ha dichiarato a Le Figaro: `Voglio trovare un club per la prossima. Da calciomercato.com

Darmian: 'Juve, Inter o Napoli, voglio tornare. L'Italia? Mancini farà ... - Mancini farà bene' | Calciomercato Pubblicità Pubblicità CALCIOMERCATO02 lug 2018, 15:45 Ultimi aggiornamenti: 02 lug 2018, 15:45 ... Scrive calciomercato.com