Vogliamo colonizzare Gaza | mille famiglie di sionisti ultranazionalisti marciano verso la Striscia sostenuti da membri del governo

Gruppi di ultranazionalisti intenzionati a costruire nuovi insediamenti ebraici nella Striscia di Gaza sono partiti da un punto di ritrovo vicino a Sderot e stanno camminando verso ovest, in direzione del confine con Gaza. Si tratta di vari gruppi coordinati dall’associazione Nachala, che condividono l’obiettivo di colonizzare la Striscia. Lo riporta il Times of Israel, evidenziando che nel corso della giornata sei ministri e 16 deputati della coalizione che sostiene il governo hanno chiesto al ministro della Difesa, Israel Katz, di autorizzare una missione di ricognizione. Per il momento, Katz non ha ancora fornito risposta pubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

