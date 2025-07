Voci di Gaza – La fame ci sta consumando giorno dopo giorno Oxfam | Leader mondiali complici basta scuse

“Non si può davvero capire cos’è la fame finché non si prova. Quando non è più solo una parola, ma una realtà che ti consuma la vita tutti i giorni”. È la testimonianza di Roba, un’operatrice Oxfam che vive nella Striscia di Gaza, dove le famiglie a fatica riescono a mettere insieme un pasto al giorno. Secondo l’ Integrated Food Security Phase Classification (Ipc), la principale autorità internazionale in materia di crisi alimentari, nella maggior parte della Striscia di Gaza “sono state raggiunte le soglie di carestia “. La malnutrizione, “è aumentata rapidamente nella prima metà di luglio”. Oltre “20mila bambini” sono stati ricoverati per malnutrizione acuta tra aprile e metà luglio, di cui “oltre 3mila gravemente malnutriti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Voci di Gaza – “La fame ci sta consumando giorno dopo giorno”. Oxfam: “Leader mondiali complici, basta scuse”

