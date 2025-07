Vlahovic Milan, i rossoneri non aspettano più! Vogliono il centravanti: occhi puntati su quell’ex obiettivo della Vecchia Signora, di chi si tratta!. Il Milan è in piena attività sul mercato e sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo, con particolare attenzione alla possibilità di ingaggiare un attaccante di alto livello. Stando alle indiscrezioni riportate da Sportmediaset, uno dei principali nomi su cui i rossoneri stanno lavorando è Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus. La Vecchia Signora, infatti, deve assolutamente cedere il giocatore e le condizioni richieste dal club bianconero potrebbero presto subire delle modifiche, aprendo la strada al Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Milan, i rossoneri non intendono perdere tempo nella ricerca del loro nuovo attaccante! Il Diavolo molla il serbo e attenziona un ex obiettivo della Juve?