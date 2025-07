Vlahovic Juve | Comolli ha un compito arduo qual è la difficoltà più grande legata alla situazione dell’attaccante serbo Cosa sta accadendo

Vlahovic Juve: ecco qual è la difficoltà più grande per Comolli legata all’attaccante serbo. Ecco cosa sta succedendo per il suo futuro. Il futuro di Dusan Vlahovic è il rebus più complesso e spinoso del mercato Juve. Come analizzato dal giornalista di Sky Sport, Luca Cilli, la situazione del centravanti serbo è un ‘problema’ che la dirigenza bianconera deve gestire con la massima urgenza sul fronte delle partenze. Considerato non prioritario dal punto di vista tecnico, il suo onerosissimo contratto rende la sua cessione un’impresa a dir poco ardua. Un “separato in casa” di lusso: fuori dal progetto tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

