Vittorio Buccioli trovato morto dopo 8 giorni di ricerche il figlio | L'ho individuato con il gps della moto

Il corpo di Vittorio Buccioli, 58 anni, è stato ritrovato martedì 29 luglio, dopo otto giorni di ricerche. Il cadavere dell'uomo, deceduto forse a seguito di un incidente con la moto, giaceva in un fosso lungo la strada che era solito percorrere per tornare a casa. Il figlio l'ha individuato usando un Airtag collegato alla moto: "Lì i soccorsi non hanno mai cercato a piedi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vittorio - buccioli - giorni - ricerche

Trovato morto 8 giorni dopo l’incidente: Vittorio Buccioli era scomparso dopo una cena al mare - Ravenna, 29 luglio 2025 – È stato ritrovato senza vita questa mattina Vittorio Buccioli, il 58enne di Casalborsetti di cui si erano perse le tracce la sera del 21 luglio.

Vittorio Buccioli scompare nel nulla dopo la cena: trovato morto 8 giorni dopo in un fosso con la moto - Il 58enne Vittorio Buccioli e la motocicletta erano finiti in un fossato ai margini della strada all'altezza di una curva non lontano da casa sua a Casal Borsetti, a Ravenna, ma erano nascosti dalla vegetazione alta.

Vittorio Buccioli trovato morto in un fosso: era scomparso da 8 giorni - ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tragico ritrovamento a Casal Borsetti. Vittorio Buccioli, 58 anni, è stato ritrovato senza vita questa mattina, 29 luglio, a otto giorni dalla scomparsa, in un fossato ai margini di una strada nei pressi di Casal Borsetti, frazione del comune di Ravenna.

Per otto giorni nessuno si è accorto dell'uomo probabilmente vittima di un incidente stradale Il 58enne Vittorio Buccioli e la motocicletta erano finiti in un fossato ai margini della strada Vai su Facebook

Vittorio Buccioli trovato morto dopo 8 giorni di ricerche, il figlio: L'ho individuato con il gps della moto; Era morto dopo l’incidente, settimana di ricerche vane: lo ritrova il figlio grazie all’AirTag della moto; Scomparso dopo una cena, Vittorio ritrovato senza vita e nascosto tra le piante in un fosso.

Vittorio Buccioli trovato morto dopo 8 giorni di ricerche, il figlio: “L’ho individuato con il gps della moto” - Il corpo di Vittorio Buccioli, 58 anni, è stato ritrovato ieri, martedì 29 luglio, dopo otto giorni di ricerche. Lo riporta fanpage.it

Il corpo di Vittorio Buccioli, scomparso nel Ravennate, è stato ritrovato dopo otto giorni in un fossato nascosto dalla vegetazione - Dopo giorni di ricerche senza esito, è stato ritrovato il corpo senza vita di Vittorio Buccioli, il 58enne originario di Ravenna scomparso la sera del 21 luglio. Da controcopertina.com