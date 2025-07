Viso sofferente dopo perdite strazianti e battaglie legali per truffe | Priscilla Presley riappare in pubblico

Priscilla Presley è riapparsa a Los Angeles. L’ex moglie di Elvis è reduce da anni pesanti in cui ha dovuto fronteggiare perdite importanti e sta portando avanti battaglie legali. Nel gennaio del 2023 ha dovuto dire addio alla figlia Lisa Marie Presley, morta in seguito alle complicazioni di un intervento chirurgico. Intanto, l’ottantenne sta combattendo anche in tribunale. Lunedì 28 luglio, Priscilla Presley è stata avvistata nell’elegante enclave di Bel-Air. Il viso era segnato dalla sofferenza e dalle battaglie degli ultimi anni. I capelli rossi erano raccolti in una coda di cavallo, e indossava una camicetta a fiori e pantaloni scuri, il tutto completato da una pochette. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Viso sofferente dopo perdite strazianti e battaglie legali per truffe”: Priscilla Presley riappare in pubblico

