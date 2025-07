Visit Camposampierese 2025 | in bici attraverso la scacchiera romana

Un viaggio tra archeologia, natura e memoria contadina: sarĂ questo il filo conduttore della quarta biciclettata serale gratuita della programmazione estiva di Visit Camposampierese 2025, il progetto che valorizza quest’area dell’Alta Padovana con esperienze di turismo lento e partecipato.Venerdì. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: visit - camposampierese - bici - attraverso

L’estate in bicicletta di “Visit camposampierese 2025”, ecco i quattro appuntamenti di luglio e agosto - Dopo il grande successo degli appuntamenti di giugno, tutti sold out, entra nel vivo il programma estivo di “Visit Camposampierese 2025”, il progetto di valorizzazione di questa zona dell’Alta Padovana che, partito nel 2023, ha saputo conquistare il pubblico con un ricco cartellone di eventi e.

Estate in bici tra ville e casoni: l’escursione di Visit Camposampierese 2025 - Prosegue venerdì 18 luglio il programma estivo di “Visit Camposampierese 2025”, il progetto di valorizzazione e promozione turistica che da tre anni offre la possibilità a cittadini e turisti di conoscere meglio le peculiarità paesaggistiche, storiche e artistiche del territorio della Federazione.

Le ville venete in bici, il programma estivo di “Visit Camposampierese 2025” - Prosegue venerdì 18 luglio il programma estivo di “Visit Camposampierese 2025”, il progetto di valorizzazione e promozione turistica che da tre anni offre la possibilità a cittadini e turisti di conoscere meglio le peculiarità paesaggistiche, storiche e artistiche del territorio della Federazione.

Partecipa anche tu alla prima edizione dei "Percorsi di Natale"! Un'iniziativa patrocinata dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese e organizzata in collaborazione con le Associazioni e gli esercenti del territorio. Un bike tour di solidarietĂ che par Vai su Facebook

Visit Camposampierese 2025: in bici lungo il fiume Tergola il 25 luglio 2025; Un programma in bike immersi nel verde da luglio ad ottobre; Estate in bici tra ville e casoni: l’escursione di Visit Camposampierese 2025 il 18 luglio 2025.

Visit Camposampierese 2025: in bici lungo il fiume Tergola - Il tour seguirà il corso del fiume Tergola, attraversando paesaggi suggestivi dove si alternano antichi mulini , eleganti ville e scorci naturali. Da padovaoggi.it

Camposampierese. Estate in bicicletta alla scoperta di ville, chiese e natura - È tutto da vivere in bicicletta il programma estivo di “Visit Camposampierese 2025”, il progetto di valorizzazione dell’Alta Padovana che, partito nel 2023, ha saputo proporre un ricco cartellone di e ... Scrive difesapopolo.it