Non è Cernigoi l’attaccante che sta cercando la Vis, come gracchia radio mercato. Non è il profilo che interessa ai biancorossi e non è il momento per chiudere, perché le occasioni che il mercato presenterà da qui e, soprattutto, alla fine potrebbero essere più allettanti. Quel che è certo, lo ha detto mister Stellone al termine della partita con la Salernitana, è che "arriveranno altri due o tre rinforzi". L’obiettivo restano sempre i giovani, ma che abbiano potenzialità o esperienza già maturata, insomma profili funzionali. Altro accadrebbe se dovessero arrivare richieste importanti per Molina che, come altri biancorossi, come Zoia, non sarebbero trattenuti perché le intenzioni della società sono quelle di non tarpare le ali a nessuno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vis, niente Cernigoi e occhio alle occasioni