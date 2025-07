Virus Zika dimesso il bimbo contagiato in un paese tropicale

E' giĂ stato dimesso e le sue condizioni sono buone. Sta meglio il paziente che era stato ricoverato per aver contratto il virus Zika. Si tratta di un bimbo di un anno che adesso è in via di guarigione coccolato tra le braccia amorevoli della sua famiglia.Il piccolo aveva contratto il virus in un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Virus Zika, che cosa comporta la malattia virale trasmessa da una specie di zanzare infette - Nella maggior parte dei casi provoca sintomi lievi ma può avere conseguenze gravi, in particolare per le donne in gravidanza e i feti.

Caso di virus Zika ad Arezzo: scatta la disinfestazione straordinaria nelle aree a rischio - In seguito alla conferma di un caso di infezione da virus Zika, segnalato dall’Azienda USL Toscana Sud Est, il Comune di Arezzo ha emanato un’ordinanza urgente per l’avvio di interventi straordinari di disinfestazione nelle zone circostanti l’ospedale San Donato e via Malaspina.

Bimbo di un anno ricoverato per il virus Zika. Il Comune ordina la disinfestazione. I sintomi e come prevenire il contagio - Il Comune di Arezzo ha emesso un’ordinanza urgente per interventi straordinari di disinfestazione nella zona dell’ospedale San Donato e in via Malaspina, a seguito della segnalazione di un caso confer ... Lo riporta corrierediarezzo.it

