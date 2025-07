Virus West Nile un caso accertato anche in Ciociaria Tutto quello che c' è da sapere

La Regione Lazio comunica che due nuovi casi di positivitĂ al virus West Nile sono stati confermati dalle analisi effettuate presso il laboratorio di Virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” Irccs, (un caso con sindrome neurologica e un caso con febbre da. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: caso - virus - west - nile

Possibile caso di virus Chikungunya o Dengue disinfestazione a Borgotrebbia e in via Beverora - In seguito alla segnalazione da parte dell’Ausl di Piacenza di un caso sospetto di infezione da virus Chikungunya o Dengue rilevato in città , il Comune ha emesso un’ordinanza urgente per l’avvio di una disinfestazione straordinaria mirata a contrastare la diffusione della zanzara tigre, vettore.

Nuovo caso di virus dengue ad Arezzo: disposta la disinfestazione nell’area dell’ospedale - AREZZO – Nuovo caso di virus dengue e nuova ordinanza del sindaco Alessandro Ghinelli con la quale viene disposta la disinfestazione dell’area circostante l’ospedale San Donato.

Nuovo caso di virus Dengue e ordinanza per la disinfestazione delle aree interessate - Arezzo, 4 luglio 2025 – Nuovo caso di virus Dengue e ordinanza per la disinfestazione delle aree interessate Nuovo caso di virus Dengue e nuova ordinanza del sindaco Alessandro Ghinelli con la quale viene disposta la disinfestazione dell'area circostante l’ospedale San Donato.

Le conseguenze dei dazi. Il virus West Nile. Il caso Raoul Bova sotto inchiesta Vai su X

Asp di Catania. Isolato un caso di West Nile Virus in un cavallo nel Catanese. scopri di piĂą https://rscnews.it/article-p20719-asp-di-catania-isolato-un-caso-di-west-nile-virus-in-un-cavallo-nel-catanese.html Vai su Facebook

West Nile, quali sono le aree a rischio in Italia e dove sono previste le disinfestazioni; Per West Nile 7 vittime, in 31 province stop alla donazione del sangue; West Nile, morto un uomo di 86 anni all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina: è la terza vittima nel Lazio.

West Nile, primo contagio in Ciociaria: caso a Sora - Allarme West Nile: registrato un primo caso di positività a Sora, confermato dal laboratorio di virologia dell’Istituto “Lazzaro Spallanzani” di Roma. Riporta ilmessaggero.it

West Nile virus: sintomi, decessi, trasmissione, diffusione e prevenzione. Cosa c’è da sapere - La diffusione del virus del Nilo occidentale, trasmesso dalle zanzare, comincia a destare preoccupazioni anche in Italia per l’aumento dei casi con fenomeni gravi della malattia ... Lo riporta italiaoggi.it