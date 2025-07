Virus West Nile stop alle donazioni di sangue in provincia di Frosinone

Restrizioni nelle donazioni di sangue nella provincia di Frosinone. Questo quanto stabilito dal Centro Nazionale Sangue nell'ambito delle misure preventive contro il virus West Nile. Nella giornata di ieri, 29 luglio, √® stato infatti pubblicato un elenco aggiornato delle 31 province italiane. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: sangue - virus - west - nile

West Nile, test per il virus o stop alla donazione di sangue anche nel Padovano - C'è anche Padova tra le 31 province italiane in cui il Centro Nazionale Sangue, nell'ambito delle misure preventive contro il virus West Nile, ha stabilito restrizioni nella donazione del sangue.

West Nile Virus, impennata di casi nel Lazio: allerta in Campania e Sicilia, stretta sui donatori di sangue. La mappa dei contagi - Il West Nile Virus¬†√® ormai una concreta minaccia sanitaria nel Lazio. Con 28 casi accertati nel 2025, la regione √® tra le pi√Ļ colpite in Italia, e l?allerta.

West Nile, donazioni di sangue limitate e sospensione per 28 giorni contro il virus e i contagi. Come funziona e in quali province - VENETO/FRIULI VENEZIA GIULIA - Ci sono anche Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Udine tra le 31 province italiane in cui il Centro Nazionale Sangue ha imposto limitazioni alla donazione di.

Virus West-Nile, il Policlinico di Bari rassicura: ¬ęLe donazioni di sangue restano sicure¬Ľ Vai su X

Il virus venne isolato per la prima volta nel 1937 nel sangue di una donna in Uganda nel distretto West Nile, da cui il nome: i casi, anche a Nordest, non sono pi√Ļ sporadici Vai su Facebook

West Nile, salgono a tre le vittime in Campania. √ą la settima in Italia. Stop alle donazioni di sangue in 31 province; West Nile virus in Puglia, il dott. Ostuni: Donazioni di sangue sono sicure; West Nile, test obbligatori o stop alle donazioni di sangue in 31 province.

Centro nazionale sangue: ‚ÄúNessun blocco delle donazioni per West Nile, solo più controlli‚ÄĚ - anzi ancor più gradite in questo periodo estivo i cui si registrano solitamente carenze - msn.com scrive

Donazioni di sangue: nuove limitazioni per il virus West Nile - Le recenti restrizioni alle donazioni di sangue in Italia per il virus West Nile pongono interrogativi sulla salute pubblica. Da tuobenessere.it