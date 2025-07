Virus West Nile scatta la sorveglianza anche sulle donazioni Avis

Tornano come ogni estate, insieme alle zanzare, gli arbovirus di origine tropicale che fanno scattare il piano di sorveglianza previsto dal Centro Nazionale Sangue sulle donazioni di sangue ed emocomponenti, con l’obiettivo di individuare le infezioni in fase precoce, evitare le sospensioni dal. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Con l'estate arrivano i primi casi anche in Italia (e anche a Modena) dei virus trasmessi dalle zanzare e infettivi per l'uomo. I donatori sono tutelati da specifici test di prevenzione e sorveglianza che vengono effettuati sulle donazioni. I dettagli nell'articolo # Vai su Facebook

Allarme West Nile a Milano: cittĂ e hinterland nella lista nera delle donazioni di sangue; West Nile, 7 vittime in Italia. Esperti: Rafforzare la vigilanza; West Nile, donazioni di sangue limitate e sospensione per 28 giorni contro il virus e i contagi. Come funziona e in quali province.

West Nile in Salento: primo caso su cavallo, Lecce sotto sorveglianza e scattano le disinfestazioni - Un cavallo trovato positivo al West Nile Virus nel Salento ha fatto scattare controlli straordinari, limitazioni alle donazioni di sangue e disinfestazioni contro le zanzare. Lo riporta msn.com

Il virus West Nile. Crescono contagi e morti: "Situazione sottovalutata" - Il virologo Pregliasco: non c’è un vaccino, ma è facile riconoscere i sintomi. Come scrive quotidiano.net