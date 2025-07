Virus West Nile morto un 73enne di Maddaloni in Campania | è l' ottava vittima in Italia

Ancora un decesso per il virus West Nile: si tratta di un 73enne di Maddaloni, in provincia di Caserta, in Campania. √ą il quarto morto nella regione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it ¬© Notizie.virgilio.it - Virus West Nile, morto un 73enne di Maddaloni in Campania: √® l'ottava vittima in Italia

In questa notizia si parla di: virus - west - nile - morto

De Luca sui casi di West Nile in Campania: ¬ęStiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti¬Ľ - ¬ęStiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'√®, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari¬Ľ.

Cos‚Äô√® il virus West Nile che ha gi√† ucciso una donna a Roma e contagiato almeno 6 persone - Si chiamava Filomena Di Giovangiulio, aveva 82 anni e viveva a Nerola, in provincia di Roma. √ą la prima vittima del virus West Nile in Italia nel 2025.

West Nile, com‚Äô√® fatta la zanzara che porta il contagio. Pregliasco e i 5 sintomi da riconoscere: ¬ęCos√¨ il virus pu√≤ durare settimane¬Ľ - Sono cinquantuno nuovi casi¬†di¬†infezione da West Nile Virus ¬†segnalati in Italia¬†dal 12 al 18 settembre¬†2024, portando a un totale di 382 le segnalazioni notificate a partire da maggio 2024.

Un uomo di 86 anni è morto all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era stato ricoverato all’inizio del mese di luglio, dopo aver contratto il virus della West Nile. Si tratta del secondo decesso nella provincia di Latina, il terzo nel Lazio. La notizia è di que Vai su Facebook

Un sessantottenne di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, è il terzo morto per il virus West Nile in Campania, il settimo in Italia da inizio anno: l'uomo, è deceduto ieri sera al presidio ospedaliero di Aversa (Caserta). #ANSA Vai su X

West Nile, morta una donna di 82 anni: era in ospedale a Fondi; West Nile, 7 vittime in Italia. L'esperto: I casi aumenteranno; Virus West Nile, morto un 73enne di Maddaloni in Campania: è l'ottava vittima in Italia.

West Nile, il terzo morto in Campania era ai domiciliari: si è infettato a casa. Due nuovi contagi nel Lazio - Ha contratto il virus West Nile a casa il 68enne morto all'ospedale Moscati di Aversa (Caserta), la terza persona deceduta in Campania (la seconda nel Casertano) per ... Scrive msn.com

Virus West Nile: morto un 74enne all‚Äôospedale del Mare di Napoli. È la seconda vittima in Campania - La prima vittima, invece, una donna di 82 anni residente a Nerola, provincia di Roma, è morta il 20 luglio all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, provincia di Latina. Come scrive tg.la7.it