Virus West Nile | 12 nuovi casi nel Lazio Rocca firma ordinanza urgente

Dodici persone hanno contratto il virus West Nile, 11 delle quali hanno sintomi con febbre e sono monitorati a domicilio, mentre un’altra ha riscontrato la sindrome neurologica. A certificarlo le analisi effettuate dal laboratorio di Virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive. 🔗 Leggi su Romatoday.it

