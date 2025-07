Violenze in strada a Genova anziano trascinato a terra per metri da un 35enne | la tentata rapina e l' arresto

A Genova un 35enne è stato arrestato per tentata rapina aggravata ai danni di un anziano, trascinato a terra e soccorso dalla Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Violenze in strada a Genova, anziano trascinato a terra per metri da un 35enne: la tentata rapina e l'arresto

In questa notizia si parla di: genova - anziano - trascinato - terra

Genova, anziano picchiato in una Rsa: “Bastonate da un operatore” - Anziano picchiato in una casa di riposo del centro. L’uomo, in stato di choc, è stato ricoverato al Galliera.

Caldo record, due morti in Sardegna. Bambina di 10 anni muore a Versailles, ipotesi infarto. Una vittima al pronto soccorso di Genova, l'anziano era disidrato - Due morti per il caldo in Sardegna. Entrambi si trovavano in spiaggia. Un 75enne è stato stroncato da un malore a Budoni, sulla costa nord orientale.

Malore per il caldo in spiaggia, due morti in Sardegna. Temperature oltre i 40 gradi sull'Isola. A Genova bollino rosso, anziano perde la vita - Due persone sono morte in Sardegna a causa del grande caldo di queste ore. Entrambe si trovavano in spiaggia.

Violenze in strada a Genova, anziano trascinato a terra per metri da un 35enne: la tentata rapina e l'arresto; Tenta di rapinare un anziano facendolo cadere a terra; arrestato; Rapina in pieno giorno in centro, anziano trascinato a terra per alcuni metri.

Violenze in strada a Genova, anziano trascinato a terra per metri da un 35enne: la tentata rapina e l'arresto - A Genova un 35enne è stato arrestato per tentata rapina aggravata ai danni di un anziano, trascinato a terra e soccorso dalla Polizia. virgilio.it scrive

Tenta di rapinare un anziano facendolo cadere a terra; arrestato - 00 La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 35enne italiano, pluripregiudicato, per il reato di tentata rapina aggravata. Scrive virgilio.it