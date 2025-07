Violento scippo in strada a Nichelino | strappa la borsa a un' anziana e la fa cadere a terra arrestato

Un violento tentativo di scippo √® stato sventato dai carabinieri della tenenza cittadina nel tardo pomeriggio di sabato 26 luglio 2025 in piazza Tamagno a Nichelino. Un'italiana di 89 anni, che stava passeggiando in strada, √® stata avvicinata da un 31enne anche lui italiano che ha cercato di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: violento - scippo - strada - nichelino

Violento scippo a Porta Nolana: 22enne condannato e scarcerato - Il Tribunale di Napoli ha convalidato l’arresto e condannato un 22enne di nazionalità tunisina per un furto violento ai danni di due turisti stranieri, avvenuto in zona Porta Nolana.

Violento scippo in strada a Torino Barriera di Milano: bandito strappa l'orologio dal polso di un uomo e lo scaraventa a terra - Nella giornata di domenica 27 luglio 2025 un italiano di 52 anni, dirigente di un'azienda pubblica, ha subito un violento scippo mentre si trovava in via Tamagno a Torino, dove si trova l'istituto di neuropsichiatria infantile dell'Asl cittadina.

Violento scippo in strada a Nichelino: strappa la borsa a un'anziana e la fa cadere a terra, arrestato; Violento scippo in strada: bandito strappa l'orologio dal polso di un uomo e lo scaraventa a terra.

Violento scippo in strada a Nichelino: strappa la borsa a un'anziana e la fa cadere a terra, arrestato - Un violento tentativo di scippo è stato sventato dai carabinieri della tenenza cittadina nel tardo pomeriggio di sabato 26 luglio 2025 in piazza Tamagno a Nichelino. Come scrive torinotoday.it

Violento scippo in strada a Torino Barriera di Milano: bandito strappa l'orologio dal polso di un uomo e lo scaraventa a terra - Il malvivente è scappato su un monopattino elettrico, la vittima ha riportato una frattura guaribile in un mese ... Scrive torinotoday.it