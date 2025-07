Continua a suscitare timori per la tenuta del tessuto economico l’accordo tra Stati Uniti e Unione Europea sui dazi al 15%, che imporrà quindi una tassa significativa da assorbire per tutte le economie Stati Uniti e Unione europea hanno raggiunto un accordo quadro sui dazi, nella giornata in cui il leader Usa Donald Trump e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen si sono incontrati in Scozia, nel lussuoso Golf Club di Turnberry. Confermata la tariffa base del 15% sulla maggioranza dei beni importati dall’Europa. Una tregua raggiunta a fatica e che costerà comunque carissima agli Stati dell’Unione, Italia compresa. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Vino, formaggi, olio, medicine: ecco dove l'Italia può perdere la guerra commerciale con gli USA