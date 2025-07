Un'ordinanza urgente per arginare nel Lazio la diffusione del virus West Nile che ha fatto finora otto morti in Italia. Il presidente della Regione, Francesco Rocca, l'ha firmata oggi: prevede che i Comuni della regione con circolazione virale in atto eseguano, con urgenza e senza ritardo, interventi straordinari per il controllo vettoriale, con particolare riguardo alle attività di "disinfestazione, sia adulticida sia larvicida, come da indicazione delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, con la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana, il quale verifica, ai fini dell'erogazione del contributo, le attività e gli interventi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

"Vinceremo la sfida". Rocca firma l'ordinanza per il West Nile: cosa prevede