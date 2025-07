Villa romana di Fiumana visita agli scavi

La quarta campagna di scavi alla villa romana di Fiumana si concluderà con una speciale apertura al pubblico per presentare i risultati delle ricerche archeologiche effettuate nel sito. L’appuntamento è per venerdì alle 18.30 in località Ca’ di Mezzo a Fiumana (ingresso libero). Le nuove scoperte saranno svelate dal direttore degli scavi, Riccardo Villicich, archeologo e docente dell’Università di Parma, coadiuvato dalla sua consolidata équipe, composta da Marco Gregori, Emanuela Gardini e Luciana Saviane. Grazie agli sforzi del Comune di Predappio, dell’Università di Parma e della Soprintendenza di Ravenna, quest’anno lo scavo ha avuto la durata eccezionale di sei settimane, con la partecipazione di una trentina di studenti (universitari e liceali), raggiungendo gli obiettivi prefissati: acquisire dati sull’insediamento di età alto imperiale e ricostruire il complesso termale della villa tardoantica, individuandone l’ingresso e i percorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Villa romana di Fiumana, visita agli scavi

In questa notizia si parla di: fiumana - scavi - villa - romana

Fiumana, ripartono gli scavi alla villa romana - È ripartita la quarta campagna di scavi nel sito della villa romana a Fiumana di Predappio. Le ricerche, in concessione all’ Università di Parma, sono dirette da Riccardo Villicich, archeologo classico e docente di metodologia della ricerca archeologica dell’Università .

Nuove scoperte dagli scavi alla villa romana di Fiumana: emerse anche tre tombe, due di bambini - Si avvia alla conclusione la quarta campagna di scavi alla villa romana di Fiumana ed una speciale apertura al pubblico presenterà i risultati delle ricerche archeologiche effettuate nel sito.

In corso la quarta campagna di scavi #unipr nella villa romana di Fiumana: coinvolti studenti e studentesse degli Atenei di Parma, Bologna, Bari e di alcuni istituti superiori di Parma, Piacenza e Fidenza #StudiareAParma Vai su X

Villa romana di Fiumana, visita agli scavi; Nuove scoperte dagli scavi alla villa romana di Fiumana: emerse anche tre tombe, due di bambini; La Villa Romana di Fiumana apre al pubblico con visite al sito archeologico.

Villa romana di Fiumana, visita agli scavi - Venerdì il professor Villicich, insieme alla sua équipe di archeologi, mostrerà agli appassionati le scoperte effettuate nell’ultima campagna ... Si legge su msn.com

La Villa Romana di Fiumana apre al pubblico con visite al sito archeologico - La quarta campagna di scavi alla villa romana di Fiumana sta per volgere al termine e, come da tradizione, si conclude con una speciale apertura al pubblico per presentare i risultati delle ricerche ... forlitoday.it scrive