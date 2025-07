Villa Pamphili l’orrore di Kaufmann sulla compagna già morta | Cosa le ha fatto

Un’impronta digitale sul reggiseno della vittima potrebbe essere la prova chiave per incastrare Francis Kaufmann, il 46enne californiano accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova, 28 anni, e della figlia Andromeda, di appena 11 mesi. Il caso, che ha sconvolto Roma, si arricchisce di un nuovo elemento investigativo emerso nelle ultime ore e che sembra rafforzare il quadro accusatorio giĂ delineato dalla Procura. Leggi anche: Omicidio Villa Pamphili, interrogatorio: Kaufmann ha scelto di non rispondere L’impronta che può incastrare Kaufmann. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il corpo di Anastasia Trofimova è stato trovato lo scorso 7 giugno nel cuore di Villa Pamphili, a Roma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Villa Pamphili, l’orrore di Kaufmann sulla compagna giĂ morta: “Cosa le ha fatto”

Villa Pamphili, Kaufmann protagonista di una lite in un bar il 3 giugno: con lui erano presenti compagna e figlia - Nell'ordinanza di custodia cautelare di Francis Kaufman è riportata una segnalazione alle forze dell'ordine, risalente alle 18 del 5 giugno scorso, ovvero due giorni prima del ritrovamento dei due corpi a Villa Pamphili, secondo cui Kaufman sarebbe stato avvistato in piazza Benedetto Cairoli, "con andatura incerta e barcollante e con una neonata in braccio intento a bere del vino da una bottiglia" L'articolo Villa Pamphili, Kaufmann protagonista di una lite in un bar il 3 giugno: con lui erano presenti compagna e figlia proviene da Il Difforme.

Kaufmann rinuncia al ricorso al tribunale del Riesame, si aspetta l’esame istologico sul corpo della compagna - Alla fine la difesa di Francis Kaufmann, l’uomo accusato del duplice omicidio o della figlia di appena 11 mesi, Andromeda, e della compagna, Anastasia Trofimova, ha rinunciato al ricorso al tribunale del Riesame.

Delitto di villa Pamphili, previsto per oggi l'interrogatorio di Kaufmann, estradato in Italia dalla Grecia. L'uomo, accusato di aver ucciso la compagna e la figlia, si trova nel carcere di Rebibbia in un reparto protetto Vai su X

Kaufmann è il padre della piccola Andromeda, trovata cadavere con la mamma a villa Pamphili. Lo conferma il test del dna Vai su Facebook

