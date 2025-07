Vigili del fuoco presìdi estivi Attivate quattro postazioni

Attivato dai Vigili del fuoco il presidio rurale di Ansedonia, quello estivo all’ Isola del Giglio e quelli acquatici di Ansedonia ed Orbetello. Il Comando provinciale di Grosseto, grazie all’assegnazione di 2.400 ore di lavoro straordinario, ha attivato per un periodo di 40 giorni un presidio ad Ansedonia. Il dispositivo sarà composto da cinque vigili del fuoco, dotati di due mezzi antincendio boschivo, operativi nella fascia oraria 8-20. Il presidio è equipaggiato con sistemi radio che operano sia sulle frequenze Vf che sulla rete Aib della Regione Toscana. L’intervento è finalizzato alla tutela di un delicato sistema ambientale che comprende parchi e aree protette di particolare pregio, per una superficie complessiva superiore ai 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it

