Vietati i selfie con il mare mosso e sui sentieri a strapiombo | una turista ha rischiato di annegare | il provvedimento del sindaco di Vernazza contro il turismo incosciente

Un selfie che poteva trasformarsi in tragedia. Lā€™ultimo, ennesimo, episodio riguarda una giovane turista di 22 anni, originaria del Trentino, che ha rischiato di annegare nelle acque agitate di Vernazza, nelle Cinque Terr e, dopo essere stata travolta da unā€™onda mentre cercava di scattare una foto con il mare in tempesta. Il fatto, avvenuto qualche giorno fa, ha spinto il sindaco Marco Fanelli ad adottare una linea dura: sarĆ vietato scattarsi selfie nei punti piĆ¹ pericolosi del borgo, e per i trasgressori sono previste multe. La ragazza, come riporta il Corriere della Sera, si trovava sul molo dei traghetti, ignorando le condizioni del mare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ā© Ilfattoquotidiano.it - ā€œVietati i selfie con il mare mosso e sui sentieri a strapiombo: una turista ha rischiato di annegareā€: il provvedimento del sindaco di Vernazza contro il ā€œturismo incoscienteā€

Vernazza, turista rischia di annegare per scattare una foto al mare in tempesta, sindaco pronto a vietare i selfie - La giovane ĆØ stata salvata da un cameriere. Il primo cittadino vuole la linea dura: ā€œI cartelli ci sono, come le bandiere rosse.

Vernazza vieta i selfie con il mare mosso e sui sentieri a strapiombo. Il sindaco: Ā«Una turista ha rischiato di annegare, ore multe agli imprudentiĀ»

