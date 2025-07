videosorveglianza super facile ed efficace con le videocamere synology e surveillance station

Videosorveglianza, il dilemma è sempre lo stesso: affidarsi a un servizio semplificato, che però si paga tutti i mesi e ha delle limitazioni, oppure scegliere una soluzione completa "in casa" come quella Synology. Ora l'azienda, famosa per i NAS, offre anche una gamma di potenti videocamere, oltre ai dischi. Così la soluzione è 100% certificata.. 🔗 Leggi su Dday.it

