VIDEO WNBA | Cecilia Zandalasini jumper nella notte Il canestro che vale la vittoria per le Golden State Valkyries

Cecilia Zandalasini si è resa ampiamente protagonista nell’ultima notte WNBA. La leader tecnica dell’Italbasket che ha riportato al movimento femminile il podio europeo dopo trent’anni nello scorso giugno ha realizzato, con le Golden State Valkyries, il canestro della vittoria contro le Atlanta Dream. Il tutto in una sera già condita da una sua performance di prim’ordine: 18 punti e 8 rimbalzi in 30 minuti, decisamente il suo miglior dato stagionale. E, alla fine, il jumper sopra la testa di Allisha Gray, dopo aver penetrato dal lato destro, a 3 secondi dalla fine. Quello che vale una vittoria di notevole importanza per la sua squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - VIDEO WNBA: Cecilia Zandalasini, jumper nella notte. Il canestro che vale la vittoria per le Golden State Valkyries

