VIDEO Musica divertimento e buon cibo | torna la ‘Sagra della Porziuncola’

Tempo di lettura: < 1 minuto Fine Luglio, inizio Agosto significa immergersi nella Porziuncola, significa godersi una delle sagre più longeve e che danno lustro al Sannio. Vivere Ceppaloni in un clima di festa, tra musica, buon cibo e tanto divertimento. Giunta alla sua 42esima edizione, la sagra della Porziuncola non accenna a perdere il suo fascino e a conservare quella capacità di essere attrattiva attraverso tante iniziative che mirano a rivitalizzare il borgo attraverso tante iniziative e allestimenti curati nel dettaglio. Dall’area country che è stata allargata, ai cappelli appesi al muro o che sembrano scendere dal cielo, fino agli scudi utilizzati per le rievocazioni e ai murales: un vero e proprio vicolo degli artisti in quel di Ceppaloni Un duro lavoro quello della Pro Loco che ha il volto di Michele Iacicco e dei tanti ragazzi che danno il proprio contributo da mesi ormai. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

