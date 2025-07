VIDEO | Genoa giocatori telefonano a tifosi | Ma tu l' hai fatto l' abbonamento?

Divertente iniziativa del Genoa per convincere chi ancora non ha rinnovato l'abbonamento per la stagione 20252026. Sabelli, Vitinha e Malinovskyj si sono messi a telefonare ai tifosi e la societĂ ha postato il video sui suoi profili social.Per abbonarsi online basta collegarsi a questo link. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Genoa Atalanta, presenti 524 tifosi nerazzurri nel settore ospiti del Ferraris - Genoa Atalanta, presenti 524 tifosi nerazzurri nel settore ospiti dello stadio Ferraris di Genova Nonostante sia il Genoa che l’Atalanta abbiano raggiunto già i loro traguardi, dall’altra parte i tifosi nerazzurri non sono esenti dalla presenza al Ferraris per gustarsi comunque non solo una buona partita, ma anche un contesto ligure molto invitante.

Honest Ahanor: Il Talento Diciassettenne del Genoa che Fa Sognare i Tifosi – Carta d’Identità di un Predestinato - Ahanor, alla scoperta del giovanissimo difensore del Genoa: protagonista nel pareggio contro il Napoli e un futuro da predestinato Nato ad Aversa il 23 febbraio 2008 da genitori di origine nigeriana, Honest Ovonranwen Ahanor è un calciatore italiano (possiede anche la cittadinanza nigeriana) che sta rapidamente scalando le gerarchie nel Genoa e nel panorama calcistico […]

Sampdoria in C, l’iniziativa dei tifosi del Genoa: ora però c’è un rischio enorme - Una tifoseria ironica e spietata lancia un messaggio che lascia il segno. L’altra, ferita e delusa, tace ma ascolta.

