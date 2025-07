VIDEO | Controlli della polizia nel litorale catanese | evitata collisione di un motoscafo contro gli scogli

Gli agenti della polizia sono stati impegnati nel pattugliamento della fascia costiera catanese per garantire la sicurezza in mare come in spiaggia ai tanti cittadini e turisti che stanno affollando il litorale, dalla Playa alla Scogliera fino all’Area marina protetta tra Aci Castello e Aci. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: polizia - litorale - catanese - controlli

Fiumicino, la Polizia locale intensifica i controlli sul litorale - Fiumicino, 7 luglio 2025 – Proseguono le attività di controllo e pattugliamento della Polizia Locale di Fiumicino su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle località balneari in questo periodo di maggiore affluenza.

Sversano rifiuti sul litorale, 'zozzoni' beccati dalla polizia municipale - Blitz della polizia municipale a Castel Volturno tra Destra Volturno e Bagnara dove sono state denunciate 5 persone per sversamento illecito di rifiuti e sequestrati due veicoli.

NAVIGAZIONE PERICOLOSA SOTTO COSTA, ASSENZA DI ASSISTENTI BAGNANTI E CARENZE NEI KIT DI PRONTO SOCCORSO: CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO NEL LITORALE CATANESE E NEGLI STABILIMENTI BALNEARI. SANZIONI PER 9. Vai su Facebook

VIDEO | Controlli della polizia nel litorale catanese: evitata collisione di un motoscafo contro gli scogli; VIDEO - Controlli della polizia nel litorale catanese: evitata collisione di un motoscafo contro gli scogli; Rischiano di schiantarsi, salvati 2 giovani.

Controlli della Polizia lungo il litorale: 12 sanzioni e una collisione evitata - L’azione di controllo e di prevenzione dei poliziotti a bordo delle moto d’acqua della Questura di Catania è stata articolata in più direzioni, nell’ottica di assicurare un presidio costante, ... Secondo catanianews.it

Controlli in mare a Catania, 12 sanzioni e un salvataggio al largo di Ognina - Sono emerse numerose infrazioni, in particolare per la navigazione pericolosa sotto costa, che rappresenta un rischio concreto per bagnanti ... Da livesicilia.it