Vicino a Raoul Bova ci sono le figlie e la ex moglie Chiara Giordano Rocío in chiesa con sua madre a pregare

"Vicino a Raoul Bova ci sono le figlie Luna e Alma e la ex moglie Chiara Giordano, che ne conosce pregi e difetti", scrive il settimanale Chi uscito oggi in edicola. RocĂ­o Muñoz Morales si fa accompagnare da sua madre a pregare, rivelano, mostrando le foto dell'attrice affranta mentre varca l'ingresso della chiesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stefano De Martino vicino a Rocio dopo la rottura con Raoul Bova: l’indiscrezione - Si continua a parlare della situazione sentimentale tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. La coppia, che secondo le ultime indiscrezioni starebbe attraversando una crisi profonda legata anche ai presunti tradimenti, è di nuovo al centro del gossip.

Raoul Bova, le chat con i ricattatori: «Questo è un reato. E poi sono single da tempo» Vai su Facebook

«Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono separati da tempo». Il legale smentisce le voci su una presunta relazione segreta, denunciando la diffusione illecita di materiale privato e sottolineando gli accertamenti in corso della magistratura Vai su X

Caso Bova, parla l'avvocato: "Raoul è un padre solido: non arretra dinanzi ai ricatti. Uno schermo o il web non sono sinonimo di impunità" - Chat private divulgate senza consenso e presunta estorsione: l'attore si è ritrovato vittima di un’aggressione mediatica senza precedenti. Segnala affaritaliani.it

La sudicia vicenda di Raoul Bova e noi, divertiti da un gossip ormai senza stile - Fesserie prodotte da un cinquantenne eccitato (Raoul Bova), svariati reati ipotizzabili e il grande unto ... Da ilfoglio.it