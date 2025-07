Vicchio lavori ferrovia e via Bolognese | Disagi per il secondo anno consecutivo

Firenze, 30 luglio 2025 - Investimenti importanti per rinnovare il sistema ferroviario e la rete idrica, ma per il secondo anno consecutivo a causa di lavori concomitanti Rfi e Publiacqua il Mugello è costretto a notevoli disagi. Il Consiglio comunale di Vicchio stigmatizza la situazione con una mozione approvata all’unanimità “L’annoso problema dei collegamenti da e per Firenze affligge il Mugello ormai da molto tempo - si legge nella mozione -: negli ultimi anni vi sono stati numerosi tagli alle spese inerenti i trasporti, sia su gomma che su ferro, i quali, uniti alla mancanza di relativi investimenti, hanno determinato un grosso disagio per il nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vicchio, lavori ferrovia e via Bolognese: "Disagi per il secondo anno consecutivo"

