Viale Piacenza tragedia sfiorata | albero cade in strada

Un  grosso albero è caduto in viale Piacenza, all'altezza del civico 63. Dai filari che costeggiano la strada, la pianta è finita sulla strada. È stata una casualità se nessuno si è fatto male. In quel momento nessuno stava passando per la via, rimasta chiusa al traffico per un paio di ore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

