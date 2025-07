Viaggio nell' Hospice di Udine | il fine vita tra cura ascolto accoglienza dei pazienti e delle loro famiglie

C'è un luogo – nel cuore del Friuli Venezia Giulia – dove il tempo rallenta fino quasi a fermarsi. Uno spazio liminale che nasconde una vera e propria perla rara dell'assistenza e della cura della persona. Un luogo dove si arriva in quel momento della vita in cui è tutto compiuto e in cui si. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: vita - cura - viaggio - hospice

Cura delle malattie e scelte di fine vita: se ne parla con il prof. Aristide Fumagalli - Cura delle malattie e scelte di fine vita: se ne parlerà venerdì 16 maggio, alle 21, a Francavilla al mare.

“Musicalmente insieme… note di vita”: la musica dei licei siciliani trasforma gli ospedali in luoghi di cura più umani, tra concerti, giovani talenti e benessere per pazienti e personale sanitario - Valorizzare il potere terapeutico della musica e offrire agli studenti dei licei musicali siciliani un’esperienza formativa e artistica di alto livello: è questo l’obiettivo del protocollo d’intesa “Per la valorizzazione del ruolo didattico della musica anche quale strumento per migliorare la qualità della vita negli ambienti ospedalieri”.

Il padre di Giovanni Allevi: “Una vita per la musica, mio figlio si cura con i concerti” - Ascoli, 21 giugno 2025 – La musica è vita. La musica è salute. L’esempio fornito da Giovanni Allevi, ormai famoso pianista, compositore, scrittore e direttore d’orchestra, lo hanno potuto ammirare in tutto il mondo.

Il dottor Mariano Flocco, Direttore dell’Hospice Madre Teresa di Calcutta di Larino, è stato nominato Coordinatore tecnico regionale per le cure palliative del Molise. La nomina, a firma congiunta del Commissario alla sanità Marco Bonamico e del Sub Commis Vai su Facebook

Viaggio nell'Hospice di Udine: il fine vita tra cura, ascolto, accoglienza dei pazienti e delle loro famiglie; Cure palliative pediatriche, la storia di Adam: “Chi lo ha conosciuto oggi è una persona migliore”; Una giornata in un hospice, dove la relazione è cura.

Viaggio nell'Hospice di Udine: il fine vita tra cura, ascolto, accoglienza dei pazienti e delle loro famiglie - L'Hospice di Udine è un luogo di sollievo, di cura, di accoglienza collettiva, che ci riconcilia con il ... udinetoday.it scrive

Tanta vita al posto della morte. Un viaggio dentro il Cottolengo ... - Un viaggio dentro il Cottolengo Hospice della Piccola Casa della Divina Provvidenza 2 Luglio 2025 Andrea Zaghi ... Lo riporta agensir.it